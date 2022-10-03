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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 2-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: وصول ميار شريف بطلة التنس المصرية مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد، بعد تتويجها بلقب بطولة بارما المفتوحة.

بطلة التنس المصرية ميار شريف تصل مطار القاهرة الدولى

وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد، ميار شريف بطلة التنس المصرية بعد تتويجها بلقب بطولة بارما المفتوحة بعد تغلبها على اللاعبة ماريا سكارى فى نهائي البطولة، لتصبح ميار أول مصرية تتوج بلقب فى بطولات رابطة محترفات التنس . أسوان يعلن عن قميصه الرسمي بالدوري 10 أكتوبر استقر مسئولو نادي أسوان على الإعلان عن قميص الفريق الأول لكرة القدم يوم 10 أكتوبر المقبل، وذلك قبيل انطلاق مسابقة الدوري والمقرر لها 16 من الشهر نفسه. أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي، فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها 9 أكتوبر الجاري، للحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاون سيكازوي كل من الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو شادريكيو والحكم الرابع الزامبي أيودريك نيكولي. أعلن النيجيري أنتوني أكبوتو، الوافد الجديد إلى النادي المصري، انتهاء أزمة التأشيرة ونشر اللاعب صورة طائرة و"قلوب خضراء" عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، فى إشارة منه للحضور إلى القاهرة والانضمام لمعسكر الفريق الفريق البورسعيدي، للالتحاق بالفترة المتبقية من الإعداد ضمن المرحلة الثانية لاستعدادات المصري للموسم الجديد المقامة حالياً بالإسكندرية.

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع كاواساكي الياباني لشراء "مارسينيو"

يكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم مع نادي كاواساكي فرونتال الياباني من أجل حسم التعاقد مع البرازيلي مارسينيو دا سيلفا، جناح الفريق الياباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما نال اللاعب إعجاب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، وطالب إدارة ناديه بالتعاقد معه. الزمالك يحسم صفقة مهاجم منتخب الشباب مقابل 8 ملايين جنيه خلال ساعات اقترب مسئولو نادي الزمالك من حسم صفقة يوسف حسن، مهاجم وادى دجلة وقائد منتخب الشباب، بعد الجلسة التى تجمع اللاعب ووكيله مع مسئولي القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة، لوضع الرتوش النهائية على بنود التعاقد الشخصية الخاصة باللاعب. مصر تتوج بذهبية البطولة العربية للجمباز للناشئات بالجزائر حقق منتخب مصر للجمباز الفنى للناشئات المشارك فى البطولة العربية للجمباز الفني رجال وآنسات للكبار والناشئين، والمقامة فى دولة "الجزائر – وهران" حتى 6 أكتوبر الجارى، الميدالية الذهبية والمركز الأول، وجاءت الجزائر البلد المضيف فى المركز الثاني، بينما أحرز المنتخب الأردني المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ينتظم الثنائي عبد الرحمن رشدان وكريم الدبيس، لاعبي الأهلي الجديدين والمنضمين من وادي دجلة في تدريبات الفريق الأحمر غدا الإثنين في أول مران لهما مع الأهلي بعد الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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اختتم فريق نادي بيراميدز معسكره في مدينة دبي بالفوز على نادي رويال إف سي الإماراتي بنتيجة 12 / 1 في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين على ملعب سيفنز ستاديوم بمدينة دبي.

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره مولودية الجزائر 34 / 25، فى إطار ثانى مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس، وتستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجارى.