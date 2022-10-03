شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد استقبال فريق دارنس الليبي بقيادة المصرى مصطفى مرعى بعد إقصاء النصر بكأس ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظي فريق دارنس الليبي والذي يقوده المصري مصطفى مرعي باستقبال كبير بعد عودته إلى المدينة عقب الفوز على النصر الليبي والتأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس ليبيا.

ونجح فريق دارنس في الفوز على النصر بهدف نظيف في المباراة اتي جمعتهما في دور الـ16 لبطولة كأس ليبيا.

يذكر أن مصطفى مرعي هو نجم المقاولون السابق والمدير الفني السابق لنادي بايونيرز، والذي سبق أن قاد العديد من الفرق المصرية .

وتعد تجربة دارنس ليست بجديدة على مصطفى مرعي في ليبيا، بعدما سبق له خوض أكثر من تجربة هناك حيث كات يتولى تدريب منتخب الشباب الليبي ونادي الأخضر الليبي

نادي دارنس الرياضي يقبع في محافظة درنة بليبيا وتأسس عام 1958.