شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 2 / 10/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأحد الموافق 2 / 10/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها: مواصلة الزمالك تدريباته استعدادا لمباراته ضد فلامبو البوروندي وفوز فريق كرة اليد على مولودية الجزائر بالبطولة العربية.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، خلال التدريبات الجماعية للأبيض، اليوم الأحد، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وأوقف البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني، التقسيمة أكثر من مرة، وحرص على منح الرباعي سيف الدين الجزيري وابراهميا نداي، ومحمد أشرف "روقا" ومحمد عبد الشافي بعض التعليمات الفنية لتنفيذها.