شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 2 / 10/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأحد الموافق 2 / 10/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها: مواصلة الزمالك تدريباته استعدادا لمباراته ضد فلامبو البوروندي وفوز فريق كرة اليد على مولودية الجزائر بالبطولة العربية.
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، خلال التدريبات الجماعية للأبيض، اليوم الأحد، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.
وأوقف البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني، التقسيمة أكثر من مرة، وحرص على منح الرباعي سيف الدين الجزيري وابراهميا نداي، ومحمد أشرف "روقا" ومحمد عبد الشافي بعض التعليمات الفنية لتنفيذها.
فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره مولودية الجزائر 34 / 25، فى إطار ثانى مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس، وتستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجارى.
نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى الفوز بأول لقاءاته فى البطولة بنتيجة 40/17 على رد ستار الإيفوارى.
اقترب مسئولو نادي الزمالك من حسم صفقة يوسف حسن، مهاجم وادى دجلة وقائد منتخب الشباب، بعد الجلسة التى تجمع اللاعب ووكيله مع مسئولي القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة، لوضع الرتوش النهائية على بنود التعاقد الشخصية الخاصة باللاعب.
وأنهى مسئولو الزمالك الاتفاق مع ماجد سامي مالك نادى وادى دجلة على القيمة المالية المحددة للحصول على خدمات يوسف حسن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم هجوم الفريق الأبيض فى الموسم المقبل.
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فقرة فنية خاصة، على هامش مران اليوم الأحد الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة فلامبو البوروندى المقبلة فى دورى أبطال أفريقيا.
وشهدت الفقرة التدريب على استغلال الكرات العرضية، وخضع جميع لاعبى الأبيض مجموعة من الألعاب الهوائية فى وضعيات مختلفة.
خاض عبد الله جمعة وإمام عاشور، ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية فى صالة الجيمانزيوم، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التى أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
ووضع الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى فيريرا برنامجا تأهيليا للثنائي، استعدادا لمواجهة بطل بوروندى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا. وعقد فيريرا جلسة مطولة مع إمام عاشور لاعب الوسط بحضور الجهاز الطبى، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، واطمأن فيريرا على تنفيذ عاشور للبرنامج التأهيلى الموضوع له من الجهاز الفنى للفريق، فى ظل شعوره بإجهاد عضلي.
أحمد طارق
شهد نادى الزمالك، اليوم، السبت الموافق 1/ 10/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها،