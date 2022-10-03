شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يفوز على كهرباء الإسماعيلية 0/1 فى أولى مبارياته الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب الفوز على كهرباء الإسماعيلية في مستهل مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد بهدف نظيف.

وحرص الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب على تجربة عدد من اللاعبين خلال المباراة وتأكيد طريقة اللعب.

من جانبه أكد شوقي غريب، المدير الفني، أنه غير مهتم بالنتيجة بقدر الاطمئنان على تطور الأداء خلال فترة الإعداد ومدى استيعاب اللاعبين لتعليمات الجهاز الفني.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق ثاني مبارياته في السابعة مساء غد الإثنين أمام بتروجت على نفس ملعب الفندق الذي يقيم به المقاولون العرب.