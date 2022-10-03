أنس أسامة: أقدر نادى الزمالك.. ونمارس الرياضة لخدمة المنتخبات الوطنية

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القاهرة - سامية سيد - أكد أنس أسامة، لاعب سلة الاتحاد السكندرى، أنه يقدر نادى الزمالك وجمهوره، ونمارس الرياضة لخدمة المنتخبات الوطنية.

ونشر أسامة بيانا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوم قائلا: "في أثناء استقبالي أمس من قِبَل جماهير نادي الاتحاد السكندري الكبيرة، فوجئت بهجوم من قلة من الشباب المندفع لجماهير نادي الاتحاد ضد نادي الزمالك، مما أساء لمبادئ الروح الرياضية والقيم الإنسانية، وهذا ما أرفضه تماما، وأيضا رفضه مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في بيان رسمي.

وأضاف: "أقدر نادي الزمالك وجمهوره، أقدر تاريخ النادي وأعتز بفترتي معه ومع جمهوره، ولا أقبل أن أكون سببا في الهجوم عليه وما حدث أمس يزيد من التعصب والاحتقان بين جماهير مصر العظيمة بمختلف انتماءاتها، وهو ما يجب أن نرفضه جميعا".

وتابع: "كلنا نمارس الرياضة لخدمة المنتخبات الوطنية لبلدنا، والتنافس الشريف بين أنديتنا هو الهدف من ممارسة الرياضة، فلا داعي أبدًا للخروج عن الروح الجميلة بيننا، وكل التقدير والاحترام لجميع الأندية المصرية وجماهيرها بمختلف ألوانها".