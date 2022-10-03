7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 2-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: تكثيف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم مع نادي كاواساكي فرونتال الياباني من أجل حسم التعاقد مع البرازيلي مارسينيو دا سيلفا، جناح الفريق الياباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع كاواساكي الياباني لشراء "مارسينيو"

يكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم مع نادي كاواساكي فرونتال الياباني من أجل حسم التعاقد مع البرازيلي مارسينيو دا سيلفا، جناح الفريق الياباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما نال اللاعب إعجاب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، وطالب إدارة ناديه بالتعاقد معه. الزمالك يحسم صفقة مهاجم منتخب الشباب مقابل 8 ملايين جنيه خلال ساعات اقترب مسئولو نادي الزمالك من حسم صفقة يوسف حسن، مهاجم وادى دجلة وقائد منتخب الشباب، بعد الجلسة التى تجمع اللاعب ووكيله مع مسئولي القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة، لوضع الرتوش النهائية على بنود التعاقد الشخصية الخاصة باللاعب. مصر تتوج بذهبية البطولة العربية للجمباز للناشئات بالجزائر حقق منتخب مصر للجمباز الفنى للناشئات المشارك فى البطولة العربية للجمباز الفني رجال وآنسات للكبار والناشئين، والمقامة فى دولة "الجزائر – وهران" حتى 6 أكتوبر الجارى، الميدالية الذهبية والمركز الأول، وجاءت الجزائر البلد المضيف فى المركز الثاني، بينما أحرز المنتخب الأردني المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ينتظم الثنائي عبد الرحمن رشدان وكريم الدبيس، لاعبي الأهلي الجديدين والمنضمين من وادي دجلة في تدريبات الفريق الأحمر غدا الإثنين في أول مران لهما مع الأهلي بعد الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، خلال التدريبات الجماعية للأبيض، اليوم الأحد، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

اختتم فريق نادي بيراميدز معسكره في مدينة دبي بالفوز على نادي رويال إف سي الإماراتي بنتيجة 12 / 1 في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين على ملعب سيفنز ستاديوم بمدينة دبي.

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره مولودية الجزائر 34 / 25، فى إطار ثانى مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس، وتستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجارى.