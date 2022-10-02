الامارات | منتخب الإمارات بطل «آسيا لمحترفي الجوجيتسو».. والبرازيل وصيفاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مساء أمس منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو والتي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو AJP في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، وشهدت فوز الإمارات بالمركز الأول في تصنيف الدول، فيما حلت البرازيل ثانيةً، وكولومبيا في المركز الثالث.

حضر منافسات اليوم الختامي للبطولة كلٌ من رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد الظاهري، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، العميد محمد الظاهري، ومدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، طارق البحري، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات بالدولة.

وأسفرت نتائج اليوم النهائي عن تتويج كوماندو جروب في المركز الأول، و«بالمز الرياضية» «تيم 777» في مركز الوصيف، ونادي العين في المركز الثالث. وفي تصنيفات الدول كانت الصدارة من نصيب دولة الإمارات، لتحل البرازيل ثانيةً، فيما حلت كولومبيا في المركز الثالث.