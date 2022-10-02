شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن عن قميصه الرسمي بالدوري 10 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادي أسوان على الإعلان عن قميص الفريق الأول لكرة القدم يوم 10 أكتوبر المقبل، وذلك قبيل انطلاق مسابقة الدوري والمقرر لها 16 من الشهر نفسه.

وكشف مسئولو أسوان أن طموح تماسيح النيل يتخطى مسألة البقاء فى الدورى، للظهور بشكل مميز فى الموسم الجديد يليق بالصفقات التى تمت.

وأوضح هيثم عرابي، المدير الرياضى، أنه يقوم بعرض اللاعبين على ربيع ياسين ويكون القرار النهائى للمدير الفنى، ومن الممكن التعاقد مع صفقتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، لتصل صفقات أسوان إلى زيادة عن 20 صفقة".

وأشار إلى أنه تم عمل عقد جديد للرعاية ونعمل على تذليل العقبات بشأن تنقلات الفريق، وهناك طموحات كبيرة للاعبى أسوان من أجل تقديم أداء مميز فى الدورى يتخطى بالتأكيد الحديث عن البقاء فى الدورى؛ لأن الحديث عن الهبوط يعد "إهانة" بعد هذه الصفقات.