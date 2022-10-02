شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتظام صفقتي الأهلي الجديدتين في التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الثنائي عبد الرحمن رشدان وكريم الدبيس، لاعبي الأهلي الجديدين والمنضمين من وادي دجلة في تدريبات الفريق الأحمر غدا الإثنين في أول مران لهما مع الأهلي بعد الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقر أن يعقد رشدان والدبيس اجتماعا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، للتحدث على بعض الأمور ونظام العمل داخل الأهلي، قبل أن ينتظما في مران الفريق الأحمر غدا الإثنين.

وأنهى رشدان والدبيس كل الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع الأهلي والتقاط الصور أثناء ارتداء القميص الأحمر قبل الإعلان بشكل رسمي عن انضمامها للقلعة الحمراء في الميركاتو الحالي.

وانضم رشدان والدبيس لصفوف الأهلي ضمن صفقة التعاقد مع سداسي وادي دجلة، ومعهم كل من: محمد أحمد زعلوك وحسن مصطفى حسن وياسين عاطف منصور وعبد الرحمن مانو.