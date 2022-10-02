شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية بين اللاعبين في المران تعليمات خاصة لرباعي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، خلال التدريبات الجماعية للأبيض، اليوم الأحد، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وأوقف البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني، التقسيمة أكثر من مرة، وحرص على منح الرباعي سيف الدين الجزيري وابراهميا نداي، ومحمد أشرف "روقا" ومحمد عبد الشافي بعض التعليمات الفنية لتنفيذها.

وركز الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا على تخصيص فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم.

وخاض لاعبو الفريق فقرة فنية خاصة شهدت التركيز على التصويب من مناطق مختلفة بالملعب، وحرص جوسفالدو فيريرا على مشاركة جميع اللاعبين فى التسديد على المرمى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمباراة فلامبو البوروندى المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجارى.