شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل سلبيا مع طنطا وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق سموحة مع فريق طنطا أحد أندية القسم الثاني، بدون أهداف، في المباراة التى جمعتهما اليوم، ضمن المعسكر المغلق الذى يخوضه الفريق السكندري استعدادا للموسم الجديد.

وتتبقى لسموحة 4 مواجهات أمام كل من: المصرى "4 أكتوبر"، والبنك الأهلى "5 أكتوبر" والمصرية للاتصالات "7 أكتوبر"، ويختتم سموحة مبارياته الودية مع الاتحاد السكندرى 8 أكتوبر الجارى.

ويبحث حاليا مسئولو سموحة عن صفقات تعوض رحيل أبرز اللاعبين، مثل المغربى عبد الكبير الوادى الذى انتقل لفيوتشر، ومحمد كناريا الذى انتقل لسيراميكا، ورجب نبيل الذى رحل لسيراميكا بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

وتعادل الفريق الكروي الأول بنادي سموحة تحت قيادة مديره الفني طارق العشري بهدف لكل فريق أمام مالية كفر الزيات وديا، للاطمئنان على الصفقات الجديدة.

وأحرز هدف سموحة الوافد الجديد أحمد حسين القادم من نادى النصر، وطلب العشري إقامة المباراة من شوطين، كل منهما 60 دقيقة لمشاركة أكبر عدد ممكن من اللاعبين.