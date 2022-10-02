شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قوية لمدافع الإسماعيلي في ودية السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد عمار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لإصابة قوية خلال مشاركته فى مباراة فريقه الودية ضد السكة الحديد التى أقيمت مساء الأحد فى ختام معسكر الفريق بالقاهرة.

وأثبت التشخيص المبدئي الذى أجراه طبيب الدراويش عن إصابة اللاعب الشاب، بجزع فى الرباط الخارجي للركبة ويحتاج لراحة سلبية قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية.

وكان اللاعب قد عاد مؤخرًا إلى صفوف الدراويش بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي عقب إصابته بقطع جزئي فى الرباط الصليبي خلال منافسات الموسم المنقضي والتي أبعدته عن الفريق لمدة تزيد عن 7 أشهر.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي قد دخل معسكرا مغلقا خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى اليوم – الأحد – تتخلله مباراتان وديتان ضد العبور والسكة الحديد استعدادًا للموسم الكروي الجديد.