شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم مولودية الجزائر فى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره مولودية الجزائر 34 / 25، فى إطار ثانى مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس، وتستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجارى.

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى الفوز بأول لقاءاته فى البطولة بنتيجة 40/17 على رد ستار الإيفوارى.

يطمح الزمالك فى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب البطولة العربية مؤخرا لحساب الترجى التونسى، والتى حرمته من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، فضلا عن أن الزمالك يطمح فى مواصلة التربع على العرش الأفريقى بالأكثر تتويجا، حيث إنه توج باللقب 12 مرة من قبل.

يشهد تاريخ تتويج الزمالك الحصول على اللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام كل من: 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 و 2018 و 2019.