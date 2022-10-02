شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم معسكر دبى بالفوز على رويال الإماراتي 12 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق نادي بيراميدز معسكره في مدينة دبي بالفوز على نادي رويال إف سي الإماراتي بنتيجة 12 / 1 في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين على ملعب سيفنز ستاديوم بمدينة دبي.

سجل الأهداف، مصطفى فتحي "3 أهداف"، وفخر الدين بن يوسف "هدفين"، ومحمود وادي، ورمضان صبحي، ووليد الكرتي، ومحمد الشيبي، ودودو الجباس، وإسلام عيسى ومحمود صابر.

ويختتم فريق بيراميدز معسكره في دبي غدا بمران صباحي على أن يعود إلى القاهرة مساء ليبدأ مرحلة التحضير لمباراتي هلال الساحل السوداني في ذهاب وإياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.