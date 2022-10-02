شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع كاواساكي الياباني لشراء "مارسينيو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم مع نادي كاواساكي فرونتال الياباني من أجل حسم التعاقد مع البرازيلي مارسينيو دا سيلفا، جناح الفريق الياباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما نال اللاعب إعجاب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، وطالب إدارة ناديه بالتعاقد معه.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي الاتفاق مع مارسينيو على البنود الشخصية الخاصة بالمقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب، ولكن يتبقى الاتفاق على المقابل المالي الذي سيتم دفعه إلى النادي الياباني من أجل الحصول على الاستغناء الخاص بضم الجناح البرازيلي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

واشترط كاواساكي فرونتال الياباني الحصول على 3 ملايين في بداية مرحلة التفاوض من أجل بيع مارسينيو، فيما قدم الأهلي عرضًا بقيمة مليون و300 ألف دولار في البداية قبل أن يرفع العرض إلى مليون و500 ألف جنيه، وقام برفع العرض المالي مجددا وينتظر موافقة النادي الياباني على العرض الجديد من أجل حسم الصفقة لصالحه.

وينال مارسينيو قبول شديد داخل الأهلي، سواء من الجهاز الفني او إدارة الكرة أو الجماهير الحمراء التي تمني النفس في أن ينضم الجناح الطائر البرازيلي لصفوف الفريق الأحمر في الصيف الحالي.

ونجح الأهلي في حسم 3 صفقات وتم الإعلان عنها بشكل رسمي وهي: شادي حسين ومصطفى سعد وبرونو سافيو، بينما تم التعاقد مع ثنائي وادي دجلة كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان ولكن لم يتم الإعلان عنهما حتى الآن.