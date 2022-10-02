شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الطاولة يخسرن من ألمانيا ببطولة العالم فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب سيدات تنس الطاولة أمام نظيره الألمانى بنتيجة 3 / 0، فى ثانى جولات بطولة العالم التى تقام بالصين وتستمر حتى 10 أكتوبر.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب سيدات تنس الطاولة الوطني مع الهند غدا الإثنين فى السابعة صباحا.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب الرجال ضمن فرق المجموعة الرابعة إلى جانب كوريا الجنوبية، وجمهورية تشيك، وكندا والسعودية، فيما تخوض سيدات مصر الدور التمهيدي بالمجموعة الخامسة مع ألمانيا والهند وجمهورية تشيك.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: محمد البيلى ومحمد شومان وشادى مجدى، بالإضافة إلى يوسف عبد العزيز، وعلى مستوى البنات تشارك دينا مشرف ومريم الهضيبى ويسرا حلمى وهنا جودة.

وتأتى المشاركة فى البطولة، بعدما توج المنتخب بالميداليات الذهبية والفضية فى منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت فى الجزائر مؤخرا، وحقق خلالها اللاعبون 14 ميدالية متنوعة.