شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يهزم السكة الحديد بثلاثية في ختام معسكره القاهري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على السكة الحديد بثلاثية نظيفة فى التجربة الودية التي أقيمت مساء الأحد على ملعب فندق إقامة الفريق بالقاهرة، سجل أهداف الدراويش فراس شواط هدفين وحازم مرسي هدفًا.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وحمدي النقاز ومحمد هاشم ومحمد عمار وأحمد محسن فى خط الدفاع محمد حسن وعمر الوحش وأحمد مدبولي وصالح جمعه ومحمود الشبراوي فى خط الوسط وحازم مرسي فى خط الهجوم.

وفى الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني للفريق بقيادة الاسباني خوان جاريدو، عدة تغييرات بمشاركة كل من: كريم عرفات ونور الزموري وإياد العسقلاني ومحمد دسوقي ومحمد بيومي ومصطفى فارس وعمر الساعي ومحمد الشامي ومحمد عبد السميع وفراس شواط وخالد النبريصي.

وتعتبر هذه المباراة هي الثانية والأخيرة للإسماعيلي خلال معسكره بالقاهرة، لتنتهي المرحلة الثانية من فترة إعداده الحالية قبل انطلاق منافسات الدوري العام الجديد منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وجدير بالذكر أن الدراويش سوف يستضيف فريقي طلائع الجيش والبنك الأهلي يومي 5 و10 من نفس الشهر الحالي على ملعبه بالإسماعيلية، للاطمئنان على كافة اللاعبين والوصول إلى أنسب تشكيلة أساسية قبل الدوري.