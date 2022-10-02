الامارات | صحيفة برتغالية: الوحدة يقيل المدرب كارفالهال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة «أوجوجو» البرتغالية اليوم، الأحد، أن نادي الوحدة لكرة القدم أقال مدربه كارلوس كارفالهال من منصبه بعد أربع مباريات فقط وانه جرى تكليف المدرب الإسباني مانويل خيمينيز بدلاً عنه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب كارفهال كان قد تولى المهمة رسمياً في شهر يونيو الماضي عقب فترة ناجحة فضاها في براغا، في عقد يمتد لموسمين وانه حقق مع الوحدة فوزاً وحداً وتعادل في لقاء، بينما خسر في مواجهتين.

وظهر المدرب البرتغالي المقال على المقاعد الفنية خلال مباراة البطائح التي فاز فيها العنابي بأربعة اهداف دون رد.