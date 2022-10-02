الامارات | لاعبو العين يحققون أمنية طفل أجرى 6 عمليات قلب مفتوح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل نجوم فريق العين مع رسالتين أطلقهما طفلين مصابين بمرض القلب، من داخل مستشفى «توام» وذلك على هامش الفعالية التي شارك فيها نادي العين مع عدة مؤسسات وهيئات حكومية وخاصة، صباح يوم الخميس الماضي بمناسبة اليوم العالمي للقلب.

وقدم حامي عرين العين، خالد عيسى الدعوة ليوسف البلوشي، صاحب الخمس سنوات، والذي بدوره وجه رسالة مليئة بالحب والتقدير للاعب من داخل المستشفى، رغم أجهزة التنفس الاصطناعي التي لا تفارقه على الإطلاق، إذ أجرى ست عمليات قلب مفتوح.

وفاجأ خالد عيسى، الطفل يوسف، بدعوة خاصة لحضور مباراة العين واتحاد كلباء التي أقيمت مساء اليوم الأحد، بل والدخول معه وزملائه اللاعبين إلى أرضية الملعب لالتقاط الصورة الرسمية، معرباً عن أمنياته الصادقة له بعاجل الشفاء.

وقال خالد عيسى، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «إن يوسف هو من فاجأني برسالته البريئة والمفعمة بالحب والتقدير، رغم حالته الصحية».

موضحاً: «واجبنا في نادي العين هو أن نعمل ونجتهد من أجل إسعاد أكبر قاعدة جماهيرية في دولتنا الحبيبة، وخصوصاً الجيل القادم ولن أذيع سراً بأنني حريص على إيجاد المساحة الزمنية لزيارة يوسف في المستشفى، لمتابعة حالته الصحية وسأتواصل معه، وهنا لابد لي أن أشكر أهله وإدارة مستشفى توام على تجاوبهم مع رسالتي وزملائي بالفريق وقبول دعوتنا لحضور يوسف المباراة وفقاً لإجراءات السلامة الصحية اللازمة».

أما الطفل خالد الكتبي «10 سنوات»، فبدوره وجه رسالة بريئة أثناء خضوعه للفحوصات الطبية إلى هداف الدوري التوجولي، لابا كودجو، قائلاً: «عندي رسالة للابا..»أبغيك«تكون الهداف التاريخي لنادي العين»، ولم يتأخر لابا في الرد على رسالة خالد، معرباً عن أمنياته له بعاجل الشفاء، بعد أن قدم له دعوة أيضاً لحضور مباراة الفريق أمام اتحاد كلباء والالتقاء به داخل غرفة تبديل ملابس اللاعبين.