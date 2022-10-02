ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي على يونايتد بسداسية.. وقائمة الهدافين بعد هاتريك هالاند

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق مانشستر سيتي فوزا ثقيلا على حساب نظيره مان اليونايتد، في مباراة الديربي، بنتيجة 6-3، عصر اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، في الجولة التاسعة، من بطولة الدوريالإنجليزيالممتاز.

وشهد اللقاء تألق المهاجم النرويجي إيرلينج براوت هالاند، الذي سجل ثلاثية «هاتريك» لصالح كتيبة المدرب بيب جوارديولا، ليواصل تحليقه في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تكفل زميله الشاب فيل فودين بتسجيل «هاتريك» آخر، في شباك الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وكان أرسنال قد فاز على توتنهام ٣-١، فيما تعادل ليفربول مع برايتون ٣-٣، في إطار الجولة ذاتها.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي على مانشستر يونايتد:

1- أرسنال - 21 نقطة - 8 مباريات.

2- مانشستر سيتي - 20 نقطة - 8 مباريات.

3- توتنهام - 17 نقطة - 8 مباريات.

4- برايتون - 14 نقطة - 7 مباريات.

5- تشيلسي - 13 نقطة - 7 مباريات.

6- مانشستر يونايتد - 12 نقطة - 7 مباريات.

7- نيوكاسل يونايتد - 11 نقطة - 8 مباريات.

8- فولهام - 11 نقطة - 8 مباريات.

9- ليفربول - 10 نقاط - 7 مباريات.

10- برينتفورد - 10 نقاط - 8 مباريات.

11- إيفرتون - 10 نقاط - 8 مباريات.

12- بورنموث - 9 نقاط - 8 مباريات.

13- ليدز يونايتد - 8 نقاط - 6 مباريات.

14- أستون فيلا - 7 نقاط - 7 مباريات.

15- وست هام - 7 نقاط - 8 مباريات.

16- ساوثهامبتون - 7 نقاط - 8 مباريات.

17- كريستال بالاس - 6 نقاط - 7 مباريات.

18- وولفرهامبتون - 6 نقاط - 7 مباريات.

19- نوتنجهام فورست - 4 نقاط - 7 مباريات.

20- ليستر سيتي - نقطة وحيدة - 7 مباريات.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

ابتعد النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي فى الموسم الجاري 2022-2023، بعدما سجل هاتريك تاريخى فى شباك مانشستر يونايتد.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الآن:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 14 هدفا.

هاري كين، توتنهام، 7 أهداف.

ألكسندر ميتروفيتش، فولهام، 6 أهداف.

إيفان توني، برينتفورد، 5 أهداف.

روبرتو فيرمينو، ليفربول، 5 أهداف.

جابرييل جيسوس، آرسنال، 5 أهداف.

لياندرو تروسارد، برايتون، 5 أهداف.

فيل فودين، مانشستر سيتي، 5 أهداف.

رودريجو، ليدز يونايتد، 4 أهداف.

ماك اليستير، برايتون، 4 أهداف.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 4 أهداف.

هيونج سون مين، توتنهام، 3 أهداف.

باسكال جروس، برايتون، 3 أهداف.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

رحيم ستيرلينج، تشيلسي، 3 أهداف.

لويس دياز، ليفربول، 3 أهداف.

جابرييل مارتينيلي، آرسنال، 3 أهداف.

مارتن أوديجارد، آرسنال، 3 أهداف.

جيمس ماديسون، ليستر سيتي، 3 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، هدفان.