شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملاعب مجموعة الصعيد بالقسم الثانى للموسم الجديد 2022 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت أندية المجموعة الأولى، التى تضم أندية الصعيد بالقسم الثانى، الملاعب التى ستخوض عليها مبارياتها خلال موسم 2022 / 2023.

وتنطلق مباريات مجموعة الصعيد فى 13 أكتوبر الجارى، بعدما أجريت القرعة فى اتحاد الكرة وأسفرت عن مواجهات كبيرة بين أندية الصعيد التى تضم كلا من: كيما أسوان، التعدين، المدينة المنورة، شبان قنا، الألومنيوم، أسمنت أسيوط، بترول أسيوط، ديروط، تليفونات بنى سويف، الفيوم، طامية، الجونة، المنيا، لافيينا، ملوى، مصر المقاصة.

ونستعرض ملاعب مجموعة الصعيد للموسم الجديد..

ملعب "الأسيوطى" يستضيف مباريات لافينا وتليفونات بنى سويف والفيوم وديروط

ملعب "بترول أسيوط" يستضيف مباريات بترول أسيوط وأسمنت أسيوط

ملعب الإعلاميين يستضيف مباريات شباب طامية

ملعب المدينة الرياضية بدمو يستضيف مباريات مصر الماقاصة

ملعب خالد بشارة يستضيف مباريات الجونة

ملعب جامعة المنيا يستضيف مباريات المنيا

ملعب شباب ناصر ملوى يستضيف مباريات ملوى

ملعب الالومنيوم يستضيف مباريات الألومنيوم

ملعب الشبان المسلمين يستضيف مباريات شبالب قنا

ملعب نادى الأقصر يستضيف مباريات المدينة المنورة

استاد أسوان يستضيف مباريات كيما أسوان

ملعب النصر للتعدين يستضيف مباريات النصر للتعدين