شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دولة تشارك فى بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة قائمة الدول المشاركة ببطولة مصر الدولية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 17 أكتوبر الجاري، على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وضمت القائمة 30 دولة هى: "الجزائر - فرنسا - تايلاند - الكونغو - السعودية - إنجلترا - ألمانيا - نيجيريا - باكستان - مالطا - أستونيا - كازاخستان - أذربيجان - موريشيوس - بلغاريا - إيطاليا - ماليزيا - المجر - جنوب إفريقيا - البحرين - سلوفاكيا - اسكتلندا - اليونان - زامبيا - ميانمار - الهند - الأردن - أوغندا - سويسرا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

ومن المنتظر أن تشهد البطولة حضورا مكثفا من قبل مسؤولي الاتحاد الأفريقي للعبة، حيث تستضيف القاهرة إلى جوار البطولة الدولية دورة تدريبية لمدربي القارة السمراء.

وبدأ مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة محمد كمال القائم بأعمال رئيس الاتحاد في التجهيز للبطولة بشكل مكثف استعدادًا لخروجها بالشكل الذي يليق باسم وسمعة مصر دوليًا.