شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتعادل مع الداخلية 1/1 وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره الداخلية بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأحد على استاد جهاز الرياضة، وسجل هدف الطلائع أحمد سمير.

من جهته عقد علاء عبد العال، المدير الفني لطلائع الجيش، اجتماعاً مع الصفقات الجديدة لحثهم على بذل أقصى جهد لحجز مكان فى التشكيل الأساسى للفريق استعداداً للموسم الجديد، وتعاقد طلائع الجيش مع 13 صفقة جديدة، وهم: "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر - محمد سمير - أحمد متعب – يحيى حامد – كريم حلاوة – محمد دياب".

وأنهى الطلائع الموسم المنقضي فى المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلها وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 24.

ووافق نادي طلائع الجيش على إعارة محمد شعبان حارس مرمى الفريق إلى صفوف حرس الحدود لمدة موسم واحد. ووقع شعبان على العقد في حضور العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بالطلائع، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين، بجانب اللواء علاء السعدنى مدير التعاقدات بنادي حرس الحدود، ومحمد رزق وكيل أعمال اللاعب.