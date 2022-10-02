شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي الحاليون والسابقون يسيطرون على الأفضل بأفريقيا فى استفتاء الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر لاعبو الأهلي على نتيجة الاستفتاءات التى أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لأفضل لاعب داخل القارة السمراء فى مركزه فى آخر 10 سنوات، وكانت الغلبة للاعبي المارد الأحمر نتيجة الشعبية الكبيرة له فى قارة أفريقيا.

وحصل أحمد فتحي نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي على أعلى الأصوات فى تصويت أفضل ظهير أيمن فى آخر 10 سنوات بنسبة 38.5%، وفى الظهير الأيسر حصل التونسى علي معلول على أعلى الأصوات باكتساح كبير بنسبة 97.1%.



احمد فتحي



الظهير الايسر



الظهير الايمن



علي معلول

وفى مركز قلب الدفاع، حصل وائل جمعة نجم الأهلي السابق على أعلى الأصوات في مركز قلب الدفاع الأيمن بنسبة أصوات عالية وصلت إلى 48.8%، ولكن خسر محمد نجيب صراع الأعلى تصويتا على مركز قلب الدفاع الأيسر بنسبة 28.1% لصالح ستوبيلا سونزو بنسبة 58.8%.



محمد نجيب



وائل جمعة



قلب الدفاع الايسر



قلب الدفاع الايمن

وفي مركز الوسط الدفاع حصل حسام عاشور نجم الأهلي السابق على أعلى الأصوات بمركز الوسط الدفاعي "مركز 6" بنسبة 79.9% وحسام عاشور في وسط الملعب الارتكازي "مركز 8" بنسبة 72.1%.



حسام عاشور



حسام غالي



الوسط االارتكازي



الوسط الدفاعي

وفي مركز الجناح الأيسر حصد وليد سليمان على أعلى الأصوات باكتساح بنسبة 94.3% متفوقا على لاعبين كبار بحجم أشرف بن شرقي نجم الزمالك والوداد المغربي السابق ويوسف البلايلي نجم الترجي التونسي السابق وثيمبا زواني نجم صن داونز الجنوب إفريقي، بينما شهد مركز الجناح الأيمن تنافس قوي بين شيكابالا قائد الزمالك الحالي وخاما بليات نجم صن داونز الجنوب إفريقي السابق.



الجناح الايسر



الجناح الأيمن



شبكابالا



وليد سليمان

وفي مركز صانع الألعاب فاز بيرسي تاو لاعب الأهلي بأعلى الأصوات بنسبة 90.6% متفوقا على لاعبين كبار بحجم عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.



بيرسي تاو



صانع اللعب

وغاب لاعبو الأهلي عن التواجد في مركز حراسة المرمى في آخر سنوات والتي حسمها أونيانجو حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي، رغم تألق محمد الشناوي في آخر 5 سنوات بالبطولات الإفريقية ومساهمته مع الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين والصعود للنهائي 5 مرات، رغم أن أونيانجو لم يتوج مع فريقه سوى بلقب إفريقي واحد.