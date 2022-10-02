شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تصل إلى القاهرة اليوم بعد التتويج ببطولة بارما المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل ميار شريف، لاعبة منتخب التنس، مساء اليوم ، الأحد، إلى القاهرة قادمة من إيطاليا بعد التتويج ببطولة بارما المفتوحة، بعد التغلب على المصنفة السابعة عالميا ماريا سكارى.

وأكدت أمال ثابت والدة ميار شريف، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللاعبة ستصل مساء اليوم، إلى القاهرة، وسط استقبال من بعض الأهل والأصدقاء احتفاءً بها.

وشهدت الساعات الماضية تتويج ميار شريف بلقب بطولة بارما المفتوحة، بعد تغلبها على اللاعبة ماريا سكارى فى نهائي البطولة، لتصبح ميار أول مصرية تتوج بلقب فى بطولات رابطة محترفات التنس.

وبهذا الفوز دخلت ميار شريف قائمة الـtop 50 فى التصنيف العالمى، بعدما كانت فى التصنيف الـ74 عالميا.