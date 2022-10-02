شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتوج بذهبية البطولة العربية للجمباز للناشئات بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للجمباز الفنى للناشئات المشارك فى البطولة العربية للجمباز الفني رجال وآنسات للكبار والناشئين، والمقامة فى دولة "الجزائر – وهران" حتى 6 أكتوبر الجارى، الميدالية الذهبية والمركز الأول، وجاءت الجزائر البلد المضيف فى المركز الثاني، بينما أحرز المنتخب الأردني المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ويمثل منتخب الناشئات سيرين أبوالهدي وشمس يسري وجودي جوهر وحلا الشاعر، وتتكون بعثة منتخب مصر المشاركة فى البطولة العربية بالجزائر من المهندس أحمد طلعت رئيس البعثة والدكتور محمد علي رئيس اللجنة الفنية رجال بالاتحاد العربي وزكريا عبدالمجيد مدير فني آنسات ورضوي الجوهري مدربة ومحمود سيد مدرب آنسات وعمر إبراهيم مدرب آنسات.

واللاعبات

جني عادل وجني إبراهيم وفريدة دبور وندى عبد الرحمن

اللاعبات الناشئات

سيرين ابوالهدي وشمس يسري وجودي جوهر وحلا الشاعر

والمحكمات أميرة شرف وفريدة شكري

وجمال مطر المدير الفني رجال والكابتن عرفات محمود مدرب رجال والكابتن محمد عبدالرؤوف

اللاعبون

عمر العربي ومحمد منتصر وأحمد على وزياد خاطر

عبد الرحمن عبدالحليم

اللاعبون الناشئون

زياد عبداللطيف وأسر الكيكي واحمد شريف ومحمد حسام

والحكام رجال المهندس جاسر احمد ويحيى بدوي

وحرص إيهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي علي التواصل مع بعثة المنتخب وتهنئة اللاعبات بالحصول على الميدالية الذهبية والمركز الاول بعد المنافسة القوية مع منتخب الجزائر الشقيق.