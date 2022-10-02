شكرا لقرائتكم خبر عن العرضيات والتسديد شعار فيريرا فى تدريب الزمالك استعدادا لفلامبو البوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فقرة فنية خاصة، على هامش مران اليوم الأحد الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة فلامبو البوروندى المقبلة فى دورى أبطال أفريقيا.

وشهدت الفقرة التدريب على استغلال الكرات العرضية، وخضع جميع لاعبى الأبيض مجموعة من الألعاب الهوائية فى وضعيات مختلفة.

كما ركز الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا على تخصيص فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم.

وخاض لاعبو الفريق فقرة فنية خاصة شهدت التركيز على التصويب من مناطق مختلفة بالملعب، وحرص جوسفالدو فيريرا على مشاركة جميع اللاعبين فى التسديد على المرمى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمباراة فلامبو البوروندى المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجارى .