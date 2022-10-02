شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري.. سيكازوي بطل الوقائع المثيرة للجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي، فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها 9 أكتوبر الجاري، للحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاون سيكازوي كل من الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو شادريكيو والحكم الرابع الزامبي أيودريك نيكولي.

سيكازوي من الحكام التى تثار حولهم حالة جدل كبيرة بسبب قراراته الغريبة وأخطائه المتكررة خلال إدارته العديد من المباريات داخل أو خارج قارة أفريقيا، بخلاف أن سجله يشهد على الكثير من الخطايا التى ارتكبها فى حق بعض الفرق والمنتخبات.

ويواجه سيكازوى اتهامات بمجاملة أصحاب الأرض فى بطولاته، خاصة فى احتساب ركلات الجزاء، حيث قدم نادى أول أغسطس الأنجولي شكويين للكاف والفيفا، مطالباً بإعادة مباراته أمام الترجي التونسي فى نوفمبر 2018، على أرض محايدة، مع معاقبة طاقم التحكيم بقيادة الزامبي جاني سيكازوي.

وقررت لجنة الانضباط بالكاف إيقاف الحكم الزامبي فى الـ 16 من نوفمبر 2018 عن مزاولة نشاط كرة القدم بسبب تحيزه للترجي التونسي، كما خضع لجلسة استماع فى مواجهة اتهامات بالفساد والحصول على رشوة من جانب الفريق التونسي، وعقب جلسة الاستماع تم تبرئة الحكم مع الاكتفاء بمدة الإيقاف لمدة 4 أشهر حيث عاد لإدارة المباريات فى مارس 2019 .

سيكازوي كان حكماً لمباراة منتخب مصر أمام الكاميرون فى نهائي كأس أمم أفريقيا 2017 والذى انتهى بخسارة الفراعنة بهدفين مقابل هدف، وشهدت المباراة أيضا أخطاء تحكيمية شديدة أثرت على نتيجة اللقاء.

كما كان أيضًا حكمًا لمباراة المنتخب المصرى أمام نيجيريا في المباريات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا والذى حرم مصر من هدف مُحقق بعد انفراد محمد صلاح بمرمى المنتخب النيجيري ولكن صافرة الحكم كان لها رأى آخر معلنة انتهاء المباراة ليُضيع الحكم سيكازوي هدف التقدم للمنتخب المصري بعد صافرته الغريبة.

وكان جاني سيكازوي قد ألغى مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2013 بسبب هطول الأمطار الشديدة على ملعب مدينة جاروا بعد مرور 60 دقيقة كانت تشير خلالها النتيجة إلى التعادل السلبي، وقرر «كاف» يومها تأجيل المباراة 24 ساعة.