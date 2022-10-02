شكرا لقرائتكم خبر عن العلامة الكاملة.. مشوار سبورتنج فى بطولة المنطقة الخامسة الأفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق سيدات سلة سبورتنج بمنافسات بطولة المنطقة الخامسة الأفريقية، بعدما حقق الفريق العلامة الكاملة فى المباريات التي خاضها أمام كل الفرق. ونرصد فى السطور التالية كل ما قدمه سبورتنج فى البطولة حتى التتويج باللقب.

التقى سبورتنج مع الأسهم الكينى في أولى مباريات الدور التمهيدى، وفاز الفريق السكندرى بنتيجة 51/49 ، وفى ثانى مباريات نفس الدور التقى مع نايل ليجند الجنوب سودانى، وفاز بنتيجة 29/96 ، حتى تأهل لربع نهائي البطولة.

واجه سبورتنج نظيره young sisters البوروندى فى ربع النهائي، وتغلب عليه أيضا بنتيجة 75/40، وصعد لنصف النهائي فألتقى مع REG الرواندى وأكمل سلسلة فوزه بنتيجة 49/40.

في النهائي تغلب سبورتنج على KPA بطل كينيا وحامل لقب النسخة الماضية من البطولة بنتيجة 78/67.

وتضم قائمة سبورتنج فى البطولة كلا من هاجر عامر، أسرار ماجد، جينا حازم، نادين ياسر، منار إيهاب، ريم موسي، نورهان أحمد، نسمة عبدالرحمن، ندي الغايش، رولا أحمد، كريستال، هنا عبد العال.

ويرافق بعثة سبورتنج المستشار محمد محرم رئيسا للبعثة، والمدير الفنى محمد محروس، وحسن غريب مدربا عاما، ومحمد جابر المدير الإداري، وأحمد إبراهيم مخطط أحمال، وتيسير صيام طبيبا.