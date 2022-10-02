شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لرحلة تونس لمواجهة اتحاد المنستيري بدوري الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق أمام اتحاد المنستيري التونسي المقرر لها الأسبوع المقبل فى دوري أبطال أفريقيا. وتُعد مباراة الأهلي واتحاد المنستيري أول مباراة للمارد الأحمر فى الموسم الجديد، حيث يخوضها بطل مصر ثم يلعب لقاء العودة أمام بطل تونس بالقاهرة ثم يبدأ الدوري المصري منتصف أكتوبر قبل أن يخوض السوبر المصرى أمام الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري بالإمارات.

فى التقرير التالى، نرصد طريق الأهلي وبرنامجه قبل السفر إلى تونس لمواجهة اتحاد المنستيري فى "ضربة البداية" للموسم الجديد.

س:كيف يستعد الأهلي لمباراة اتحاد المنستيري؟

ج: الأهلي خاض فترة إعداد على عدة مراحل، أبرزها تلك التى خاض فيها المباريات الثلاث قبل أن يحصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة (أمس واليوم)، وسيبدأ الأهلي غداً آخر مراحل الاستعداد لمواجهة بطل تونس بملعبه.

س: ماذا فعل الأهلي فى الوديات الثلاث؟

ج: فاز على بتروجت بخمسة أهداف لهدف ثم فاز على أسوان بهدفين لهدف قبل أن يتعادل سلبياً فى آخر الوديات أمام طلائع الجيش.

س: متى يسافر الأهلى إلى تونس؟

ج: يسافر الفريق يوم 6 أكتوبر الجاري ويترأس البعثة العامرى فاروق نائب رئيس النادي.

س: وماذا عن موعد المباراة؟

ج: تقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيرى يوم 9 أكتوبر الجارى فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ـ الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

س: وأين تقام المباراة؟

تقام المباراة على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير، وهو الملعب الرئيسي لفريق الاتحاد المنستيرى، كما سبق له استضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالى 20 ألف متفرج.