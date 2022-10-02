شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جمعة وإمام عاشور يخوضان تدريبات تأهيلية فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض عبد الله جمعة وإمام عاشور، ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية فى صالة الجيمانزيوم، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التى أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ووضع الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى فيريرا برنامجا تأهيليا للثنائي، استعدادا لمواجهة بطل بوروندى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا. وعقد فيريرا جلسة مطولة مع إمام عاشور لاعب الوسط بحضور الجهاز الطبى، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، واطمأن فيريرا على تنفيذ عاشور للبرنامج التأهيلى الموضوع له من الجهاز الفنى للفريق، فى ظل شعوره بإجهاد عضلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمباراة فلامبو البوروندى المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها 9 أكتوبر الجارى.