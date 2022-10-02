السعيد وصبحي ووداى يقودون هجوم بيراميدز فى مواجهة رويال الإماراتي وديًا

ويختتم بيراميدز معسكره في مدينة دبي مساء الاثنين ويعود إلى القاهرة، لبدء مرحلة التحضير النهائية قبل مواجهتي الذهاب والإياب أمام نادي هلال الساحل السوداني يومي ٨ و١٥ أكتوبر الجاري في دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

محمد يوسف

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