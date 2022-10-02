اخبار الرياضه

السعيد وصبحي ووداى يقودون هجوم بيراميدز فى مواجهة رويال الإماراتي وديًا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وصبحي ووداى يقودون هجوم بيراميدز فى مواجهة رويال الإماراتي وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مباراة رويال الودية التي تقام في ختام معسكر الفريق بمدينة دبي.

 

وضم التشكيل المختار:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

 

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر -محمد حمدي - محمد الشيبي 

 

خط الوسط: محمود دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي 

 

خط الهجوم: محمود وادي.

 

ويختتم بيراميدز معسكره في مدينة دبي مساء الاثنين ويعود إلى القاهرة، لبدء مرحلة التحضير النهائية قبل مواجهتي الذهاب والإياب أمام نادي هلال الساحل السوداني يومي ٨ و١٥ أكتوبر الجاري في دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا