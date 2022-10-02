شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وصبحي ووداى يقودون هجوم بيراميدز فى مواجهة رويال الإماراتي وديًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مباراة رويال الودية التي تقام في ختام معسكر الفريق بمدينة دبي.
وضم التشكيل المختار:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر -محمد حمدي - محمد الشيبي
خط الوسط: محمود دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي
خط الهجوم: محمود وادي.
ويختتم بيراميدز معسكره في مدينة دبي مساء الاثنين ويعود إلى القاهرة، لبدء مرحلة التحضير النهائية قبل مواجهتي الذهاب والإياب أمام نادي هلال الساحل السوداني يومي ٨ و١٥ أكتوبر الجاري في دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.