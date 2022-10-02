شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 12 هدفا رصيد حسن الشاذلى مع الفراعنة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد حسن الشاذلى مهاجم الترسانة والمنتخب الوطنى السابق صاحب الرقم القياسى فى إحراز أكبر عدد من الأهداف فى موسم واحد برصيد 34 هدفا بموسم 1974 – 1975 .

كما حقق أعلى نسبة أهداف بالدورى برصيد 34 هدفا موسم 74 – 75 وكان قد تخطى الـ30 عاما حيث كان فى الرابعة والثلاثين من عمره.

وحقق الشاذلى رقما قياسيا خاصا حيث أحرز لقب هداف الدورى لمدة 4 مواسم، وهو ما يحققه لاعب آخر بالدورى حتى الآن، بالإضافة لتحقيق لقب الدورى مع الشواكيش عام 1963 .

حقق حسن الشاذلى لقب هداف الدورى فى أربعو مواسم، وهو يعد رقما قياسيا باسمه حيث لم يحققه أى لاعب غيره حتى الآن.

لعب حسن الشاذلى مع المنتخب الوطنى وسجل 6 أهداف في كأس الأمم الأفريقية عام 1963، كما يعتبر الشاذلى الهداف الأول لمصر فى بطولات كأس الأمم حتى بطولة أنجولا 2010، وأيضا أحد كبار الهدافين فى تاريخ هذه البطولة، حيث يحمل فى رصيده 12 هدفا لمصر فى بطولات كأس الأمم الأفريقية سجلها أعوام 1962- 1963- 1970، وعمل كمحلل مباريات بقناة النيل للرياضة الفضائية.