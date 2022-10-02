الزمالك يتلقى خطابًا من الاتحاد السكندري يؤكد قوة العلاقات بين الناديين

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك خطابا من نادي الاتحاد السكندري، يؤكد فيه الأخير على قوة العلاقات بين الناديين على مدار التاريخ، وجاء نص البيان كالتالي: "العلاقات الطيبة والتاريخية هي ما تجمع الأندية الشعبية والجماهيرية، ونادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي يؤكد دائما على عمق وقوة العلاقات التي تجمعه بشقيقه نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، الذى طالما كانت له مواقف أكثر من رائعة مع زعيم الثغر، وجماهير الناديين تجمعهم روابط وثيقة واحترام متبادل.. وستظل دائما".



الاتحاد السكندرى

من ناحية أخرى، تأكدت جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك، وحسام عبد المجيد مدافع الفريق، بعد تعافيهم من الإصابة التي تعرضا لها الثنائي، حيث أصيب فتوح بشد في العضلة الخلفية خلال تواجده في معسكر المنتخب، وكانت إصابة عبد المجيد عبارة عن شد في العضلة الضامة.

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية للزمالك تحت قيادة فيريرا، حيث حرص المدرب على وضع برنامج خاص للثنائى من أجل تجهيزهما للمباراة المقبلة أمام فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر المقبل.