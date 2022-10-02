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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى خطابًا من الاتحاد السكندري يؤكد قوة العلاقات بين الناديين والان مع تفاصيل الخبر
الاتحاد السكندرى
من ناحية أخرى، تأكدت جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك، وحسام عبد المجيد مدافع الفريق، بعد تعافيهم من الإصابة التي تعرضا لها الثنائي، حيث أصيب فتوح بشد في العضلة الخلفية خلال تواجده في معسكر المنتخب، وكانت إصابة عبد المجيد عبارة عن شد في العضلة الضامة.
وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية للزمالك تحت قيادة فيريرا، حيث حرص المدرب على وضع برنامج خاص للثنائى من أجل تجهيزهما للمباراة المقبلة أمام فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يتحدد حتى الآن ملعب المباراة، نظرًا لعدم اعتماد ملاعب بوروندي لدى الاتحاد الأفريقي، فيما تتجه الأنظار نحو الملاعب التنزانية.