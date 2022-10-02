شكرا لقرائتكم خبر عن والدة ميار شريف لـ"الخليج 365": إخوتها بيلعبوا تنس لكنها احترفت مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت آمال ثابت، والدة اللاعبة ميار شريف، نجمة التنس والمتوجة بلقب بطولة بارما المفتوحة، إن ميار شريف ليست اللاعبة الوحيدة فى الأسرة، بل إن شقيقتيها رنا وداليا، تمارسان لعبة التنس أيضا، كما أن شقيقتها رنا حرصت على حضور البطولة لتشجيع ميار خلال المنافسات.

وأَضافت والدة ميار، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن رنا شقيقة ميار تلعب فى صفوف المنتخب المصرى للتنس، إلا أن ميار نالت الشهرة الأكبر نظرا لاحترافها فى سن صغيرة، حيث بدأت الاحتراف فى سن الـ 14 .

وعن توقع تتويج ميار بالبطولة، قالت والدتها إن التوقع الأكبر كان لبطولة رولان جاروس أبريل الماضى، إلا أن الإصابة حرمتها من إكمال مشوارها للنهاية ، لكن الملحوظ أن مستواها يزداد يوما بعد الآخر، حتى كلل الله مجهودها بالتتويج باللقب.

وتصل ميار شريف، لاعبة منتخب التنس، مساء اليوم، الأحد، إلى القاهرة قادمة من إيطاليا بعد التتويج ببطولة بارما المفتوحة، بعد التغلب على المصنفة السابعة عالميا ماريا سكارى.