شكرا لقرائتكم خبر عن الإسبانى أوسكار جوتيريز يصل القاهرة مساء اليوم لتولى مهمة مساعد مدرب منتخب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل إلى القاهرة فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد المدرب الإسبانى أوسكار جوتيريز أجيلار وذلك لتولى مهمة المدرب المساعد للمدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخبنا الوطنى الأول للرجال لكرة اليد.

وتشهد الفترة القادمة أوفر معسكرات منتخبنا الوطنى المصرى والذى يستعد لخوض منافسات بطولة العالم القادمة فى نسختها ال28 للرجال لكرة اليد والتى تستضيفها بولندا والسويد فى الفترة من 11 إلى 29 يناير 2023، حيث يلعب منتخبنا الوطنى المصرى ضمن منتخبات المجموعة السابعة والتى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب كرواتيا ومنتخب المغرب ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما يشارك حاليا اللاعبين الدوليين مع الأهلى والزمالك فى بطولة أفريقيا المقامة بتونس.