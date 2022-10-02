7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها الاختبار الطبى يحسم مشاركة بيرسى تاو مع الأهلى، وتعزية الاتحاد المصرى لنظيره الأندونيسى فى ضحايا حادث الشغب، بالإضافة إلى عودة ميار شريف اليوم من إيطاليا.

الاختبار الطبى يحسم مصير بيرسى تاو من السفر مع بعثة الأهلى لتونس

يخضع الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب النادى الأهلى لاختبار طبى خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد موقفه من السفر مع المارد الأحمر لتونس الخميس المقبل لمواجهة الاتحاد المنستيرى في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها الرابعة عصر الأحد المقبل.

تأكدت جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك، وحسام عبد المجيد مدافع الفريق، بعد تعافيهم من الإصابة التي تعرضا لها الثنائي، حيث أصيب فتوح بشد في العضلة الخلفية خلال تواجده في معسكر المنتخب، وكانت إصابة عبد المجيد عبارة عن شد في العضلة الضامة.

واصل على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر الغياب عن تدريبات الفريق، حيث يتواجد حالياً فى الإمارات لإنهاء إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية "A"، والتى تمكنه من قيادة الفريق فى البطولات القارية من داخل الملعب، لذا واصل محمد عبد الكريم، المدرب العام للفريق قيادة التدريبات التى أقيمت أمس.

تصل ميار شريف، لاعبة منتخب التنس، مساء اليوم ، الأحد، إلى القاهرة قادمة من إيطاليا بعد التتويج ببطولة بارما المفتوحة، بعد التغلب على المصنفة السابعة عالميا ماريا سكارى.

أعلن النيجيري أنتوني أكبوتو، الوافد الجديد إلى النادي المصري، انتهاء أزمة التأشيرة ونشر اللاعب صورة طائرة و"قلوب خضراء" عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، فى إشارة منه للحضور إلى القاهرة والانضمام لمعسكر الفريق الفريق البورسعيدي، للالتحاق بالفترة المتبقية من الإعداد ضمن المرحلة الثانية لاستعدادات المصري للموسم الجديد المقامة حالياً بالإسكندرية. الاتحاد المصرى يعزى نظيره الإندونيسي فى وفاة 174 مشجعا فى أحداث الشغب نعى الاتحاد المصري لكرة القدم ضحايا أحداث مدينة مالانج الشرقية بإندونيسيا، ونشر حساب الاتحاد المصرى نعياً عبر حسابه على تويتر جاء كالتالي، "ينعى مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ببالغ الحزن والأسى، الشعب الإندونيسي بعد أحداث مدينة مالانج الشرقية، والتى أسفرت عن وقوع أكثر من 174 قتيلا فى أحداث شغب بعد إحدى مباريات الدوري المحلي.. مع خالص تمنيات الاتحاد المصري لكرة القدم أن تسود الروح الرياضية في جميع ملاعب العالم".