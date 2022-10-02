بنزيما يعود لقيادة تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا بالليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة أوساسونا، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 18 نقطة، بينما يأتي أوساسونا في المركز السابع برصيد 12 نقطة.

ويشهد التشكيل عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لقيادة خط الهجوم، وغياب البلجيكي تيبو كورتوا بسبب الإصابة التي لحقت به قبل اللقاء بساعات قليلة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارفاخال - روديجير - ألابا - ميندي

خط الوسط: تشواميني - كروس - سيبايوس

خط الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - بنزيما