"تطبيق دوري المحترفين".. نظام الصعود والهبوط في الدرجة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، أندية دوري القسم الثاني بتطبيق دوري المحترفين في الدرجة الثانية لموسم 2022-2023.

وتتكون مسابقة القسم الثاني من 48 ناديا مقسمة إلى 3 مجموعات (تضم كل مجموعة 16 نادي) وتقام بنظام الدوري الكامل من دورين، ذهاب وإياب.

ويتم ترتيب الفرق تنازليا بناء على عدد النقاط التي حققها كل فريق بحيث يتصدر المسابقة صاحب اعلى عدد من النقاط.

وحدد اتحاد الكرة نظام الصعود والهبوط في دوري المحترفين بالدرجة الثانية على النحو التالي:

- يصعد الفريق صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثلاثة إلى دوري القسم الأول موسم 2023-2024 بإجمالي 3 فرق.

- تصعد الفرق صاحبة المراكز من الثاني حتى الخامس من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة إلى دوري القسم الثاني (أ) موسم 2023-2024 بإجمالي 12 فريق.

- تقام دورة ثلاثية من دور واحد على ملاعب محايدة بين الفرق الثلاثة أصحاب المركز السادس في كل مجموعة من المجموعات الثلاثة ويصعد صاحبي المركز الأول والثاني في الدورة إلى القسم الثاني (أ) موسم 2023-2024 ويهبط الفريق الأخير إلى دوري القسم الثاني (ب) موسم 2023-2024.

الهبوط

- يهبط الفريق الأخير في الترتيب العام من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة بإجمالي 3 فرق إلى دوري القسم الثالث موسم 2023-2024.