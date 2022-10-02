الخليج 365 يكشف تطورات صفقة ضم مارسينيو إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، أن هناك ضغطًا من أجل حسم صفقة الجناح البرازيلي مارسينيو لاعب فريق كاواساكي فرونتال الياباني.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، أن الاتفاق تم بين إدارة الأهلي ومارسينيو على البنود الشخصية، لافتًا إلى هناك مفاوضات تتم الآن مع النادي الياباني.

وشهدت الفترة الماضية دخول صاحب الـ27 عامًا ضمن اهتمامات النادي الأهلي لتعزيز الجانب الهجومي قبل بداية الموسم المقبل. طالع التفاصيل

وأوضح المصدر، أن هناك خلافان مع النادي الياباني، حيث يرغب نادي كاواساكي في الحصول على 2 مليون دولار مقابل الموافقة على رحيل مارسينيو.

ويأتي الخلاف الثاني حول نظام دفع المبلغ، حيث يرغب الأهلي في دفع قيمة الصفقة بنظام التقسيط.

ونوه المصدر، أن الأهلي قدّم عرضًا بقيمة مليون و300 ألف دولار قبل أن يتم زيادة القيمة لمليون و500 ألف دولار يتم دفعها على قسطين خلال ستة شهور.

ولعب مارسينيو 36 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الحالي (2021-2022) مع كاواساكي، سجل من خلالها 12 هدفًا وصنع خمسة أهداف حاسمة.

جدير بالذكر أن الأهلي دعّم صفوفه بثلاث صفقات من خلال ضم ثنائي سيراميكا كليوباترا شادي حسين ومصطفى سعد، والتعاقد مع الجناح البرازيلي برونو سافيو القادم من بوليفار البوليفي.