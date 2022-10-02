"سأحصل على كرة الشوط الأول".. أول تعليق من هالاند بعد تسجيله هاتريك في اليونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

علق إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، على فوز فريقه 6-3، أمام مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال هالاند في تصريحات تلفزيونية عبر "سكاي سبورت" عقب اللقاء: "الفوز في المباراة أمر رائع، وسجلنا ستت أهداف، وهذا ليس سيئًا".

وأضاف هالاند :"من الجيد أن نسجل 6 أهداف وأن أسجل أنا هاتريك، وفي كل مرة نحصل على الكرة يمكنك أن تشعر أننا قادرين على التسجيل".

وأردف: "سأحصل على كرة الشوط الأول، وسيحصل فودين على كرة الشوط الثاني".

وفاز مانشستر سيتي على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 6-3، وشهد اللقاء تسجيل هالاند هاتريك كما سجل زميله فيل فودين نفس عدد أهدافه.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 20 ليتواجد في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 12 ليحتل المركز السادس.