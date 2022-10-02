هالاند يبدأ حقبة جديدة لـ" بريميرليج"

محمد اسماعيل - القاهرة - سجل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، 14 هدف، إلى جانب صناعته لثلاثة أهداف لزملاءه، أي أنه ساهم في 17 هدف، خلال 8 مباريات فقط هذا الموسم، بالدوري الإنجليزي.

وبات هالاند أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في 3 مباريات متتالية على ملعب فريقه، كما أصبح أول لاعب في تاريخ بريميرليج، يساهم في 17 هدف في أول 8 مباريات له.

وبات إيرلينج هو أول لاعب من مانشستر سيتي، يسجل هاتريك أمام مانشستر يونايتد منذ فرانسيس لي في ديسمبر 1970، كما أنه بعمر 22 عامًا و73 يومًا، أصبح هالاند ثاني أصغر لاعب يسجل في أول مشاركة له في ديربي مانشستر، لفريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بعد ماريو بالوتيلي في أكتوبر 2011 (21 عاماً و72 يوماً).

واستمر هالاند في تحطيم جميع الأرقام القياسية، حيث من المتوقع أن يصل بهذا المعدل التهديفي إلى مساهمته بأكثر من 75 هدف هذا الموسم، حيث يسجل أو يصنع هدف كل 47 دقيقة.

وجاءت أهداف المدمر النرويجي، في بريميرليج على النحو التالي:

المباراة الأولى: وست هام - مانشستر سيتي.. سجل هدفين، أحدهما كان من علامة الجزاء.

المباراة الثانية: مانشستر سيتي - بورنموث.. صنع هدف ولم يسجل.

المباراة الثالثة: نيوكاسل - مانشستر سيتي.. سجل هدف.

المباراة الرابعة: مانشستر سيتي - كريستال بالاس.. سجل هاتريك.

المباراة الخامسة: مانشستر سيتي - نوتنجهام فورست.. سجل هاتريك.

المباراة السادسة: أستون فيلا - مانشستر سيتي.. سجل هدف.

المباراة السابعة: ولفرهامبتون - مانشستر سيتي.. سجل هدف.

المباراة الثامنة: مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد.. سجل هاتريك، وصنع هدفين.