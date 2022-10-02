بمشاركة مصطفى محمد.. موناكو يكتسح نانت برباعية في الدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سحق نادي موناكو الفرنسي نظيره نانت، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وافتتح بريل إيمبولو أهداف اللقاء بعد مرور دقيقتين فقط من بداية مباراة موناكو ونانت.

وأحرز بعد ذلك الفرنسي وسام بن يدر ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 6 و28 و62 من عمر المباراة.

وقلص كايو هنريكي لاعب موناكو الفارق لصالح نانت، بعد أن سجل هدفاً عكسياً في مرماه في الدقيقة 79 من زمن اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري مصطفى محمد كبديل في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

ورفع موناكو رصيده إلى النقطة 17 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما ظل رصيد نانت 7 نقاط في المركز السادس عشر.