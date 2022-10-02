مانشستر سيتي يجرح كبرياء مانشستر يونايتد بعد تألق هالاند وفودين 

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل مانشستر سيتي عروضه المميزة في الدوري الإنكليزي الممتاز عندما تغلّب بنتيجة كبيرة على جاره مانشستر يونايتد.

حسم مانشستر سيتي مباراة الديربي أمام ضيفه مانشستر يونايتد بالفوز عليه 6-3 اليوم الأحد في المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

ولم يتأخر مانشستر سيتي في فرض أفضليته عندما افتتح له فودين التسجيل في الدقيقة الثامنة فقط قبل أن يوقع النرويجي هالاند على ثنائية (34 و37) بعد تمريرتين حاسمتين من البلجيكي دي بروين.

واستعرض هالاند مهاراته بصناعة الأهداف عندما أرسل كرة الهدف الرابع لزميله فودين الذي زاد غلة فريقه إلى أربعة أهداف (44).

ودخل مانشستر يونايتد الشوط الثاني بقوة عندما ذلّل الفارق بفضل تسديدة البرازيلي أنتوني (56) لكن هالاند عاد ليؤكد تفوّق فريقه بإضافته الهدف الخامس (64)، قبل أن ينجح فودين في تسجيل الهدف السادس بعد تمريرة من هالاند أيضاً (72).

وأجرى الإسباني غوارديولا أربعة تبديلات بعدما ضمن الفوز حين أشرك كل من بالمير والأرجنتيني ألفاريز والإسباني لابورت والجزائري محرز، ليتراجع أداء سيتي نسبياً.

واستغل الفرنسي مارسيال الموقف حين تمكن من تسجيل الهدف الثاني لصالح يونايتد (84) قبل ان يضيف بنفسه الهدف الثالث من ركلة جزاء (90+1).

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 12 نقطة.

(بي إن سبورت)