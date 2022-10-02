بسداسية و2 هاتريك.. السيتي يهين مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر -

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد بسداسية، حيث فاز بنتيجة 6-3، في لمباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم السيتي سريعا عن طريق فيل فودين الدقيقة الثامنة.

وسجل إيرلينج هالاند الهدف الثاني والثالث لأصحاب الأرض في 4 دقائق فقط في الدقيقتين 34 و38 من زمن الشوط الأول.

ولكن لم تنته الغزارة التهديفية من مانشستر سيتي في أول 45 دقيقة عند هذا الحد، حيث عاد فودين ليسجل هدفه الثاني في المباراة والرابع للسيتزن في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني، تمكن جناح مانشستر يونايتد، أنتوني، من تسجيل هدف تقليص الفارق للضيوف بلمسة رائعة على يمين الحارس إيدرسون.

وبعد مرور 8 دقائق فقط، سجل هالاند الهدف الخامس والهاتريك في الدقيقة 64، قبل إضافة فودين الهاتريك الخاص به في الدقيقة 73 لتصبح النتيجة 6-1.

وفي الدقيقة 84، سجل أنتوني مارسيال هدفا ثانيا لصالح مانشستر يونايتد في مانشستر سيتي بعد متابعة لتسديدة فريد التي تصدى لها إيدرسون لكن رأسية الفرنسي تدرك الهدف الثاني.

ثم سجل مارسيال هدف مانشستر يونايتد الثالث من ركلة جزاء احتسبت لصالح الشياطين الحمر لتنتهي المباراة بنتيجة 6-3.

وبهذا الفوز، يواصل السيتي، بقيادة بيب جوارديولا، مطاردة آرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي بالوصول للنقطة 20 بفارق نقطة عن الجانرز المتصدر.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 12 في المركز السادس من 7 جولات بعد تأجيل مباراتين سابقتين.

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