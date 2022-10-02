شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وعين توتة الجزائرى فى بطولة أفريقيا لليد بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مواجهة مهمة، اليوم الأحد، أمام عين توتة الجزائرى، فى ثانى لقاءاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس وتستمر حتى 9 أكتوبر الجارى.

موعد مباراة الأهلى وعين توتة الجزائرى

تقام مباراة الأهلى أمام عين توتة الجزائرى فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ـ الخامسة بتوقيت تونس، وسط رغبة أهلاوية لتحقيق الفوز الثانى فى المشوار الأفريقى بعد الفوز على فلاورز البنيني فى ضربة البداية .

حصل الأهلى على اللقب من قبل 5 مرات أعوام 1985 و 1993 و 1994 و 2012 و 2016.

وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - محمد إبراهيم - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - عبد الرحمن فيصل - مصطفى خليل - إسلام حسن - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - راؤول نانتس - أحمد خيري - إسلام راضي - سيف هاني - عمر سامي.

ويلعب «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية في البطولة إلى جانب فرق فلاورز البنيني وكينشاسا الكونغولي ووفاق عين التوتة الجزائري والترجي التونسي.