موعد مباراة الأهلى وعين توتة الجزائرى فى بطولة أفريقيا لليد بتونس

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موعد مباراة الأهلى وعين توتة الجزائرى
تقام مباراة الأهلى أمام عين توتة الجزائرى فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ـ الخامسة بتوقيت تونس، وسط رغبة أهلاوية لتحقيق الفوز الثانى فى المشوار الأفريقى بعد الفوز على فلاورز البنيني فى ضربة البداية .
حصل الأهلى على اللقب من قبل 5 مرات أعوام 1985 و 1993 و 1994 و 2012 و 2016.
وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة: عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - محمد إبراهيم - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - عبد الرحمن فيصل - مصطفى خليل - إسلام حسن - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - راؤول نانتس - أحمد خيري - إسلام راضي - سيف هاني - عمر سامي.
ويلعب «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية في البطولة إلى جانب فرق فلاورز البنيني وكينشاسا الكونغولي ووفاق عين التوتة الجزائري والترجي التونسي.