شكرا لقرائتكم خبر عن 3600 لاعب فى بطولة قطاع القاهرة الكبرى للكيك بوكسينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بطولة قطاع القاهرة الكبرى للكيك بوكسينج، التى أقيمت فى أكاديمية الشرطة بالعباسية، مشاركة 3600 لاعب ولاعبة من مختلف أندية ومراكز الشباب بالعاصمة، ضمن بطولات القطاعات الت اعتمدها الاتحاد لتوسيع قاعدة المشاركة.

وتعد بطولة قطاع القاهرة الكبرى للكيك بوكسينج ضمن سلسلة بطولات القطاعات التي اعتمدها الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج، وتم إقامة بطولة قطاع البحر الأبيض المتوسط للكيك بوكسينج فى الصالة المغطاة ببرج العرب، كما أقيمت بطولة قطاع الدلتا للكيك بوكسينج بالصالة المغطاة برأس البر وبطولة قطاع البحر الأحمر والصعيد.

واعتمد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إقامة بطولات القطاعات التي تعد ضمن الخطوات المعتمدة للانضمام إلى عناصر المنتخب الوطني، وتعد بطولات القطاعات بمثابة بطولة تأهيلية يتم عقدها في المحافظات التي تضم تلك القطاعات حيث تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى عدة قطاعات تضم كل منها عددا من المحافظات.

من جهته قال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن بطولات القطاعات تشهد مشاركة كبيرة للغاية من جانب اللاعبين واللاعب، خاصة بعد اتساع قاعدة المشاركة للعبة فى مختلف الأندية ومراكز الشباب والصالات الرياضية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن رياضة الكيك بوكسينج من أفضل الألعاب النزالية ويقبل عليها قطاع واسع للغاية من الشباب ما جعلها تشهد قفزات كبيرة للغاية في معدل الانتشار، الأمر الذى يتسق مع هدف الاتحاد بنشر اللعبة فى مختلف المحافظات، وهو ما تحقق بالفعل فى وقت قصير للغاية.