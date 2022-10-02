هالاند يفرض السيطرة على ديربي مانشستر

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول أمام نظيره يونايتد، برباعية نظيفة، في مباراة شهدت تفوق واضح للمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، الذي سجل هدفين وصنع آخر، وقدم 45 دقيقة خرافية بالديربي الأول الذي يخوضه بقميص السماوي.

وبعد الأداء "المرعب" لهالاند ورفاقه، بدأت جماهير يونايتد في مغادرة ملعب الاتحاد، الذي من الممكن أن يستقبل نتيجة تاريخية مع نهاية المباراة.

يذكر أن قبيل بداية المباراة، قال المدير الفني الإسباني في لقاء مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أنه طالب هالاند بتسجيل خمسة أهداف في شباك يونايتد.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ووكر، أكانجي، آكي، كانسيلو.

خط الوسط: سيلفا، جوندوجان، دي بروين.

خط الهجوم: فودين، هالاند، جريليش.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، فاران، مارتينيز، مالاسيا.

خط الوسط: ماكتومناي، إريكسن، أنتوني، فيرنانديز، سانشو.

خط الهجوم: راشفورد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، أما مانشستر يونايتد فيأتي في المركز السادس بـ12 نقطة لكن من 6 مباريات فقط.