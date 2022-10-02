رسميًا.. سيكازوي حكمًا لإياب الأهلي والمنستيري بدوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - عين الاتحاد الإفريقي "كاف"، الحكم الجامبي، جياني سيكازوي، لإدارة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها أحد أيام 14، 15، 16 أكتوبر الجاري.

ويعاون سيكازوي كل من الأنجولي جيرسون دو سانتوس مساعد أول والموزبيقي آرسينيو شيدراك مساعد ثان والزامبي نيكولا ادريك حكم رابع ويراقب المباراة الإثيوبي اليمي جيزات.

وسبق لسيكازوي إدارة 6 مباريات للأهلي، فاز الأحمر في 4، ولم يخسر، ولم يقم من قبل بإدارة أي مباراة للفريق التونسي.

فيما يقود لقاء الذهاب بين الأهلي والاتحاد المنستيري، الحكم الجزائري لحلو بن براهم، ويعاونه كلًا من عباس أكرم زرهوني مساعد أول، وحمزة بوزيت مساعد ثان، ولياس بوكواسة كحكم رابع.