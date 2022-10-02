إصابة مفاجئة في صفوف ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن ريال مدريد إصابة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا وغيابه عن مباراة الفريق ضد أوساسونا المقرر لها مساء اليوم الأحد في الدوري الإسباني، على الأقل.

ويستضيف ريال مدريد نظيره أوساسونا عند تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد "سانتياجو بيرنابيو" ضمن الجولة السابعة من الليجا.

وذكر ريال مدريد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت ظهر اليوم "بعد الاختبارات الطبية التي أجريت على كورتوا، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بعرق النسا الأيسر".

وأشار ريال مدريد إلى أنه سيوضح آخر التطورات بخصوص إصابة كورتوا خلال الأيام المقبلة.

وبالتالي يغيب كورتوا عن مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا المقرر لها اليوم، لكن موقفه يبقى معلقًا من المشاركة في مباراة شاختار دونتيسك الأوكراني يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يحرس الأوكراني البديل أندريه لونين مرمى الفريق الملكي في مباراة اليوم.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، ويمكنه استعادة الصدارة من برشلونة، صاحب الـ19 نقطة من 7 مباريات، حال فاز على أوساسونا.